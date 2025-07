Regiões centrais de Cuiabá e Várzea Grande estão reforçadas com mais de 300 policiais militares

Mais de 300 policiais militares seguem reforçando as áreas das regiões centrais de Cuiabá e Várzea Grande, na Operação Centro Seguro, deflagrada pela Polícia Militar de Mato Grosso. A operação faz parte do Programa Tolerância Zero do Governo do Estado e realiza a intensificação do policiamento com ações até o dia 5 de julho.

