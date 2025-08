Registro de sinistro de trânsito sem vítima deve ser feito apenas pelo portal do Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) informa que, a partir desta sexta-feira (1º.8), todos os registros de sinistros de trânsito sem vítima passam a ser feitos de forma online e exclusivamente pelo portal da autarquia. Para fazer o registro, basta acessar o portal do Detran (www.detran.mt.gov.br) pelo celular ou computador, ir à opção “Serviços” e depois clicar em “registro de sinistro sem vítima”. O acesso à página do registro é feito com o MT Login, ou pela conta do Governo Federal ou qualquer e-mail válido.

