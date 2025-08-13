Registros danificados e descarte irregular de água comprometem pavimentação no Paiaguás
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras e do Departamento de Água e Esgoto (DAE), alerta os moradores...
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras e do Departamento de Água e Esgoto (DAE), alerta os moradores do bairro Paiaguás sobre práticas que podem comprometer a durabilidade e a qualidade da nova pavimentação em execução na região. Além do lançamento irregular de água doméstica proveniente de pias, tanques, máquinas de lavar e outras atividades diretamente nas ruas, equipes técnicas identificaram registros danificados e vazamentos nas calçadas, em frente aos imóveis. Essas situações provocam infiltrações, fragilizam a base do pavimento e reduzem a vida útil do asfalto recém aplicado.
