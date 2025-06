Regras para descanso de motoristas profissionais é tema de debate na Câmara A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (10), uma audiência pública sobre o tempo de... Momento MT|Do R7 10/06/2025 - 11h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h37 ) twitter

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (10), uma audiência pública sobre o tempo de direção e descanso do motorista profissional. O debate foi solicitado pelos deputados Hugo Leal (PSD-RJ) e Zé Trovão (PL-SC) e ocorrerá a partir das 15h30, em um plenário ainda a ser definido. A audiência será interativa, permitindo que o público envie perguntas e participe da discussão. Veja quem foi convidado para discutir o assunto. Para mais detalhes sobre este importante debate, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

