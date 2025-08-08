Regulamentação do serviço de vídeo sob demanda deve ser votada diretamente no Plenário Em audiência pública da Comissão de Cultura, realizada na quarta-feira (6), a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) informou que o projeto...

Em audiência pública da Comissão de Cultura, realizada na quarta-feira (6), a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) informou que o projeto que regulamenta a oferta de serviços de vídeo sob demanda ao mercado brasileiro poderá ser votado diretamente pelo Plenário. A proposta (PL 2331/22), que está atualmente na Comissão de Cultura, também cria nova modalidade de Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine>.

Para mais detalhes sobre essa importante regulamentação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: