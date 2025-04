Regularização fundiária avança em Lucas com assinatura para registro de 80 lotes no Colina Verde O processo de regularização fundiária em Lucas do Rio Verde deu mais um passo importante nesta terça-feira (22). O prefeito Miguel...

O processo de regularização fundiária em Lucas do Rio Verde deu mais um passo importante nesta terça-feira (22). O prefeito Miguel Vaz assinou, digitalmente, o requerimento de abertura do processo de Registro de Regularização Fundiária Urbana (Reurb), no Cartório de Registros de Imóveis (CRI), dos primeiros 80 lotes do bairro Colina Verde, conhecido como Macuco. A medida marca o início da fase definitiva de regularização de um sonho aguardado há mais de duas décadas pelos moradores da comunidade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre essa importante conquista para a comunidade!

Leia Mais em Momento MT: