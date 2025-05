Relator apresenta ajustes em projeto que prevê repasses ao Sest e Senat O senador Laércio Oliveira (PP-SE) apresentou relatório reformulado favorável ao projeto de lei que destina ao Sest (Serviço Social... Momento MT|Do R7 29/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h36 ) twitter

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) apresentou relatório reformulado favorável ao projeto de lei que destina ao Sest (Serviço Social do Transporte) e ao Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) as contribuições sociais de empresas de todos os modais de transporte, bem como recursos do Fundo Aeronáutico e do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo (FDEPM). Após a apresentação do relatório de Laércio na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), na terça-feira (27), foi concedida vista coletiva da proposta (PL 79/2020), a ser votada posteriormente na comissão. Para mais detalhes sobre as mudanças propostas e seu impacto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Heinze cobra solução para dívida dos agricultores gaúchos

