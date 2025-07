Relator apresenta parecer favorável à PEC da Segurança Pública, com alterações O relator da chamada PEC da Segurança Pública na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), deputado Mendonça Filho (... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 16h38 ) twitter

Reunião de Líderes. Dep. Caroline de Toni (PL - SC) Momento MT

O relator da chamada PEC da Segurança Pública na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), deputado Mendonça Filho (União-PE), apresentou nesta quarta-feira (9) seu parecer pela admissibilidade da proposta, com duas emendas. A votação foi adiada, em razão de um pedido de vista.

