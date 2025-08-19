Relator da CPMI do INSS afirma que vai cumprir seu papel com imparcialidade O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os desvios das pensões e salários dos aposentados do... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h38 ) twitter

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os desvios das pensões e salários dos aposentados do INSS, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), afirmou que vai cumprir seu papel com imparcialidade e sem atender às paixões políticas. Segundo ele, as comissões parlamentares de inquérito se tornaram um elemento importante para as minorias promoverem investigações importantes para o País. “As CPIs fizeram um trabalho bem feito, não só para apurar fatos e descobrir culpados, mas, sobretudo, com o aprendizado desses fatos, reformar a legislação”, afirmou o parlamentar em entrevista à TV Câmara. Para mais detalhes sobre essa importante investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende foragidos da justiça no Aeroporto Internacional de Manaus

