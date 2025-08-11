Relator defende possível derrubada de vetos à nova Lei de Licenciamento Ambiental; ouça a entrevista O relator do projeto que deu origem à nova Lei de Licenciamento Ambiental, deputado Zé Vitor (PL-MG), afirmou que o Congresso Nacional...

O relator do projeto que deu origem à nova Lei de Licenciamento Ambiental, deputado Zé Vitor (PL-MG), afirmou que o Congresso Nacional pode derrubar alguns dos vetos presidenciais ao texto aprovado pelos parlamentares. A declaração foi feita nesta segunda-feira (11), em entrevista à Rádio Câmara.

