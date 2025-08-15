Relator defende projeto sobre segurança de crianças na internet que está na Comissão de Comunicação; ouça O deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) afirmou que o Projeto de Lei 2628/22, em análise na Comissão de Comunicação da Câmara,...

O deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) afirmou que o Projeto de Lei 2628/22, em análise na Comissão de Comunicação da Câmara, é a proposta mais completa para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. Em entrevista à Rádio Câmara, ele destacou que o texto vem sendo debatido com entidades desde abril, antes de as denúncias do influenciador Felca sobre a adultização de jovens nas redes virem à tona.

