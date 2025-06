Relator quer ouvir sociedade para consolidar leis sobre inclusão de pessoas com deficiência Relator do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados responsável pela Consolidação das Leis Brasileiras de Inclusão das Pessoas com...

Momento MT|Do R7 24/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share