Momento MT |Do R7

Relatório Anual de Gestão apresenta entregas de serviços e produtos à população mato-grossense O Governo do Estado de Mato Grosso obteve um percentual de 88% das metas estratégicas em 2024. Os destaques ficaram por conta da Educação...

O Governo do Estado de Mato Grosso obteve um percentual de 88% das metas estratégicas em 2024. Os destaques ficaram por conta da Educação, que atingiu 105% de desempenho, a Saúde alcançando 98% e a execução do orçamento que passou de 90% em alguns eixos estratégicos. Essas informações foram apresentadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), nesta quinta-feira (17.7), à Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Para mais detalhes sobre as entregas e resultados do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: