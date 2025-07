Relatório Anual de Gestão (RAG) de 2024 é apresentado em audiência pública No Plenário de Deliberações, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO) da Assembleia Legislativa... Momento MT|Do R7 17/07/2025 - 20h39 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h39 ) twitter

No Plenário de Deliberações, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO) da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para apresentação do Relatório Anual de Gestão (RAG), referente a 2024, na tarde desta quinta-feira (17). O secretário adjunto de Planejamento e Governo Digital de Mato Grosso, Sandro Brandão, conduziu a exposição dos principais pontos do documento de mais de 3600 páginas, um dos principais instrumentos de avaliação de programas, indicadores e ações previstos no Plano Plurianual (PPA). Para mais detalhes sobre os resultados e ações apresentadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MPMT adere à campanha contra o tráfico de pessoas em Cuiabá

