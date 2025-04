Relatório aponta desafios no crédito rural e oportunidades para exportação Com o crédito rural cada vez mais caro e incertezas sobre os recursos do próximo Plano Safra, o governo estuda novas formas de financiamento... Momento MT|Do R7 04/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 10h26 ) twitter

Com o crédito rural cada vez mais caro e incertezas sobre os recursos do próximo Plano Safra, o governo estuda novas formas de financiamento para garantir o apoio ao setor produtivo. Em meio a essa discussão, um relatório lançado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) detalha tendências de exportação para produtores que buscam ampliar mercados. O AgroInsights, em sua terceira edição, reúne análises estratégicas sobre comércio internacional, enquanto o governo admite a necessidade de “criatividade” para financiar a próxima safra diante da alta da taxa Selic e do aperto fiscal. Para saber mais sobre os desafios e oportunidades no crédito rural e exportação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MT realiza conferência sobre etanol de milho e discute desafios do setor

