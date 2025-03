Relatório do TCE-MT expõe precariedade no enfrentamento à violência contra a mulher Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT A auditoria operacional sobre violência contra a mulher foi anunciada pelo conselheiro-presidente, Sérgio...

A auditoria operacional sobre violência contra a mulher foi anunciada pelo conselheiro-presidente, Sérgio Ricardo, no Dia Internacional da Mulher de 2024. O relatório preliminar da auditoria operacional sobre Violência Contra a Mulher do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) evidencia como uma série de falhas estruturais, de planejamento e gestão resultam em altos índices de feminicídios. No estado, 90% dos municípios não possuem Secretaria da Mulher ou unidade similar, 52% não contam com Conselho Municipal, 85% não têm um protocolo de atendimento às vítimas e 75% apontam falhas na integração de serviços da rede de atendimento.

