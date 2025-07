Relatório expõe drama da redução da vazão do Rio Vermelho nos últimos anos Um relatório técnico elaborado pela Superintendência de Averbação e Cartografia, da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo,... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 18h58 ) twitter

Um relatório técnico elaborado pela Superintendência de Averbação e Cartografia, da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, a partir de solicitação da Prefeitura de Rondonópolis, alerta que, desde 2023, o Rio Vermelho tem apresentado níveis historicamente baixos, especialmente durante os meses de estiagem, entre junho e setembro, com recuperação lenta mesmo com a retomada das chuvas. Os dados apontam para uma redução acentuada da vazão (volume de água que escoa em um curso de rio) ao longo dos últimos anos, ameaçando a sustentabilidade do abastecimento local.

Para entender melhor a gravidade da situação e as possíveis soluções, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

