Relembrando trajetória de ações feitas no parlamento, deputado Botelho celebra os 190 Anos da Assembleia Legislativa de MT Nesta quarta-feira (06), uma sessão solene em comemoração aos 190 Anos de Instalação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso...

Nesta quarta-feira (06), uma sessão solene em comemoração aos 190 Anos de Instalação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso reuniu parlamentares, ex-deputados, diversas autoridades e servidores públicos no Plenário das Deliberações Deputado Renê Barbour. Durante o evento, alguns dos 24 deputados estaduais abriram as falas com depoimentos sobre a trajetória no Parlamento estadual, seus feitos e ações que contribuíram para a construção de avanços significativos no estado em quase dois séculos de história da Casa de Leis.

