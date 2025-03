Remídio Kuntz cobra melhorias em iluminação e segurança no trânsito

Momento MT |Do R7

Durante a 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Sinop, realizada nesta segunda-feira (24), foram aprovadas duas indicações do presidente da Casa, vereador Remídio Kuntz. As propostas tratam da instalação de iluminação pública e da implantação de redutores de velocidade em áreas com grande fluxo de veículos e moradores.

