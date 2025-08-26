Repórter da Record entra em trabalho de parto ao vivo na TV: ‘Manhã emocionante’ Maryanne Barros, repórter do Bahia no Ar (Record), entrou em trabalho de parto ao vivo nesta segunda-feira (25). Durante a transmissão...

Maryanne Barros, repórter do Bahia no Ar (Record), entrou em trabalho de parto ao vivo nesta segunda-feira (25). Durante a transmissão, ela avisou à apresentadora Jéssica Smetak que precisava correr para o hospital e se despediu para dar à luz sua segunda filha.

