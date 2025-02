Representante de Sorriso participa da 47.ª Reunião Técnica de Procons Na capital do Estado, Michel Ferreira também participou da capacitação técnica realizada no início da semana O diretor-executivo do...

Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 26/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share