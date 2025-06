Momento MT |Do R7

Representantes de entidades empresariais afirmam que a tributação de dividendos afeta investimentos Representantes de entidades empresariais do comércio e da indústria afirmaram nesta terça-feira (10) que o projeto do governo que altera...

Representantes de entidades empresariais do comércio e da indústria afirmaram nesta terça-feira (10) que o projeto do governo que altera o Imposto de Renda (IR) (PL 1087/25) aumenta a tributação sobre o capital produtivo, com reflexos sobre a economia em geral. O assunto foi discutido na comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a proposta.

Para entender todos os detalhes e implicações dessa proposta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: