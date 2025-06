Representantes de Sorriso buscam parcerias para habitação, educação e saúde

O secretário da Cidade, Jan Assad Lahham, e o diretor do Departamento de Habitação, Júnior Betanin, cumprem, nesta quarta-feira (4 de junho), de uma série de reuniões na capital do Estado. Junto aos vereadores Emerson Farias e Toco Baggio, os representantes do Executivo dialogaram sobre o processo de regularização fundiária da Cohab São Domingos com o diretor de Regularização Fundiária Urbana do Intermat, Erivelto Vieira Nunes. Em pauta, a viabilização de uma parceria entre Governo do Estado e Executivo Municipal para finalizar o processo de documentação da área. Os representantes da Prefeitura cumprem ainda uma série de compromissos em Cuiabá.

