Representantes de Sorriso participam de reunião técnica dos Procons de MT

O diretor-executivo do Procon de Sorriso, Michel Ferreira, e o fiscal Moacir Macedo participam, desde quarta-feira (28 de maio), da 48.ª Reunião Técnica de Procons de Mato Grosso, que está sendo realizada em Tangará da Serra, no Auditório do Centro de Educação Especial Prof. Isoldi Storck. O encontro reúne representantes de 21, dos 51 Procons do Estado, com uma programação que vem incluindo palestras, mesas temáticas e debates sobre temas relevantes da defesa do consumidor, como problemas no fornecimento de energia elétrica, cálculo de multas administrativas, prevenção de golpes, turismo, crédito consignado e superendividamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante encontro!

Leia Mais em Momento MT: