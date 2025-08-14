Representantes de Sorriso visitam Lucas para conhecer modelo de gestão de poda de árvores Nesta quarta-feira (13), representantes do Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF), que integra a Secretaria da Cidade, foram a Lucas...

Nesta quarta-feira (13), representantes do Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF), que integra a Secretaria da Cidade, foram a Lucas do Rio Verde acompanhar o modelo de gestão e execução do serviço de poda de árvores adotado pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, reconhecido como referência na região por sua eficiência e organização.

