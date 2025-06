Representantes do Brics defendem negociação e comércio com regras justas A criação de um ambiente de negócios com regras justas e transparentes, o diálogo e a negociação entre os países que compõem o Sul... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A criação de um ambiente de negócios com regras justas e transparentes, o diálogo e a negociação entre os países que compõem o Sul Global foram os principais temas abordados nesta quarta-feira (4) pelos participantes da segunda sessão de trabalho com o tema “Ação Parlamentar dos Brics em Busca de Novos Caminhos para o Desenvolvimento Econômico”. Na reunião também foi ressaltado que as instituições financeiras internacionais não funcionam para todos, o que exige a retirada dos aspectos políticos de organismos como o FMI e o Banco Mundial, muitas vezes usados para interesses isolados e para consolidar práticas neocoloniais nos assuntos globais. Para mais detalhes sobre as discussões e propostas apresentadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sanear ministra palestra com foco em resíduos e responsabilidade

Participantes do Fórum Parlamentar do Brics defendem ordem mundial mais justa

Fórum da Agricultura Familiar e Turismo Rural será destaque na FIT Pantanal