Representantes do Mapa cumprem agenda de trabalho na Expointer

Momento MT

Momento MT|Do R7

O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura (Mapa), Guilherme Campos, e o superintendente do Mapa no Rio Grande do Sul, José Cleber Souza, participaram no último sábado (30) da Expointer, considerada a maior feira de exposição de animais da América Latina, realizada no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, no município de Esteio (RS). O roteiro incluiu reuniões com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e a Federação da Agricultura do estado (Farsul) para tratar sobre a negociação das dívidas agropecuárias. A agenda contou com a participação do superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário no RS, Milton Ferreira.

