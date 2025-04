Representantes do Ministério das Mulheres ministram capacitação em Sorriso “A autonomia te define”. É para falar dessa pauta que a chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério...

“A autonomia te define”. É para falar dessa pauta que a chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres do Ministério das Mulheres, Luzinete Carvalho, e a coordenadora técnica da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) do Ministério das Mulheres, Eclesina Alaba Carvalho de Oliveira, estão em Sorriso. Entre hoje, 29, e amanhã, dia 30, as duas ministram uma capacitação voltada a políticas públicas para mulheres. Nos dois dias de debates, os avanços e marcos legais nacionais e internacionais serão amplamente discutidos.

