Representatividade feminina cresce e se consolida em cargos de liderança no Governo de Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) tem realizado durante este mês, uma programação dedicada às mulheres. Entre as atividades, foi promovido, na terça-feira (11.3), o encontro “Mulheres Líderes: produtividade que transforma e representatividade que inspira”. O evento reuniu aproximadamente 250 servidoras públicas para discutir o protagonismo das mulheres no Poder Executivo Estadual de Mato Grosso, no auditório Cloves Vettorato, em Cuiabá.

Saiba mais sobre como a representatividade feminina está mudando o cenário político em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

