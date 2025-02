Residência Médica: Matrículas começam na próxima segunda-feira (17) Começam na próxima segunda-feira (17), as matrículas para os aprovados no processo seletivo do Programa de Residência Médica em Medicina... Momento MT|Do R7 14/02/2025 - 12h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Começam na próxima segunda-feira (17), as matrículas para os aprovados no processo seletivo do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade. O edital de homologação e convocação dos candidatos aprovados, foi divulgado na última quarta-feira (12), por meio do site da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. A supervisora do Programa de Residência Médica, Dra. Lorenna Bertolazo, explica que as matrículas serão realizadas no Espaço Saúde, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Os candidatos devem estar munidos dos documentos e fotocópias, solicitadas no Edital n. 001/2024. São apenas dois dias de matrícula, com término na terça-feira, dia 18. Saiba mais sobre as matrículas e o programa completo consultando a matéria no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Foragido da Justiça de Sorriso é preso pela Polícia Civil em Nobres

Bairro Pedra 90 recebe mutirão ‘DIA D’ de combate à dengue

Câmara Temática de Defesa da Mulher define projetos e planeja ações para 2025