Residência Médica: Prefeitura divulga lista com a classificação preliminar

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde publicou na manhã desta sexta-feira (24), o edital com a classificação preliminar dos candidatos que concorrem a uma vaga no processo seletivo da Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade. São ofertadas seis vagas, sendo quatro de ampla concorrência, uma destinada as pessoas com algum tipo de deficiência e outra, àqueles que se autodeclaram negros e pardos.

Saiba mais sobre as vagas e o processo seletivo consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

