Residência Médica publica segunda lista de convocação de aprovados

Já está disponível no site da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, o segundo edital de convocação dos aprovados no processo seletivo para a Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade. São convocados três novos médicos, respeitando as vagas reservadas. Os candidatos têm dois dias para efetuar a matrícula, 20 e 21 de fevereiro, das 7h às 11h, no Espaço Saúde. Segundo a supervisora do Programa de Residência Médica Dra. Lorenna Bertolazo, o objetivo do município é melhorar a qualidade e a resolutividade do serviço médico oferecido nas unidades básicas. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil cumpre mandado contra acusado de perseguição e pornografia infantil contra adolescente

