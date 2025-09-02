Residencial São Carlos e oito bairros recebem mutirão de recuperação de bocas-de-lobo A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, realiza nesta segunda-feira (1º) um amplo mutirão...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, realiza nesta segunda-feira (1º) um amplo mutirão de manutenção do sistema de escoamento pluvial em diferentes regiões da cidade. O trabalho contempla a limpeza, recuperação e substituição de tampas de bocas-de-lobo, manutenção de poços de visita e reparos em redes de drenagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações realizadas!

Leia Mais em Momento MT: