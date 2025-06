“Respeitar o idoso, significa respeitar nosso próprio futuro”, diz vereador Dilemário ao repercutir o Junho Violeta

Momento MT |Do R7

Assessoria – Vereador Dilemário Alencar

O vereador Dilemário Alencar (UB), membro da Comissão da Pessoa Idosa, repercutiu nesta terça-feira (3) no plenário da Câmara Municipal a campanha do “Junho Violeta”.

Não perca a oportunidade de entender mais sobre a importância do respeito aos idosos e as ações que estão sendo tomadas. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: