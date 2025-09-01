RESPEITO ÀS MULHERES Virginia Mendes e Gisela Simona pedem abertura de processo disciplinar contra vereador de Pedra Preta por quebra de decoro Primeira... Momento MT|Do R7 01/09/2025 - 09h57 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h57 ) twitter

Virginia Mendes e Gisela Simona pedem abertura de processo disciplinar contra vereador de Pedra Preta por quebra de decoro. Primeira-dama de Mato Grosso e deputada federal reforçam que o ato deve servir de exemplo para que mulheres sejam respeitadas na política. Na última sexta-feira (29.08), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e a deputada federal Gisela Simona, oficializaram junto à Câmara Municipal de Pedra Preta uma representação do União Brasil Mulher de Mato Grosso solicitando a abertura de processo disciplinar por quebra de decoro contra o vereador Gilson José de Souza (Gilson da Agricultura). O pedido ocorre após as declarações do parlamentar durante sessão realizada em 25 de agosto, quando o vereador proferiu ofensas à prefeita Iraci, configurando violência política de gênero.

