Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet
A resposta do governo brasileiro ao “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos não vai provocar aumento da dívida pública ou da inflação...
A resposta do governo brasileiro ao “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos não vai provocar aumento da dívida pública ou da inflação. A afirmação é da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que participou nesta terça-feira (12) de uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR). Para mais detalhes sobre as declarações de Simone Tebet e o impacto das medidas do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
A resposta do governo brasileiro ao “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos não vai provocar aumento da dívida pública ou da inflação. A afirmação é da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que participou nesta terça-feira (12) de uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR).
Para mais detalhes sobre as declarações de Simone Tebet e o impacto das medidas do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: