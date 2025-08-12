Resposta a ‘tarifaço’ não aumentará dívida pública ou inflação, diz Simone Tebet A resposta do governo brasileiro ao “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos não vai provocar aumento da dívida pública ou da inflação...

A resposta do governo brasileiro ao “tarifaço” imposto pelos Estados Unidos não vai provocar aumento da dívida pública ou da inflação. A afirmação é da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que participou nesta terça-feira (12) de uma audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR).

Para mais detalhes sobre as declarações de Simone Tebet e o impacto das medidas do governo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: