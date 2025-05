Restam quatro dias para o fim do prazo em Várzea Grande Pagamento com até 20% de desconto foi assegurado, mais uma vez, até o próximo dia 9, sexta-feira A Secretaria de Gestão Fazendária... Momento MT|Do R7 06/05/2025 - 18h26 (Atualizado em 06/05/2025 - 18h26 ) twitter

Pagamento com até 20% de desconto foi assegurado, mais uma vez, até o próximo dia 9, sexta-feira. A Secretaria de Gestão Fazendária reforça que o prazo para pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU 2025), com 20% de desconto, termina na próxima sexta-feira, dia 9. Essa é a segunda prorrogação concedida pela prefeitura, como forma de flexibilizar o pagamento do tributo.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa e ficar por dentro de todas as informações!

