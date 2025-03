Restaurante do Trabalhador comemora 1 ano com mais de 200 mil refeições servidas O Restaurante do Trabalhador da Indústria Nutre Mais de Lucas do Rio Verde completou um ano nesta terça-feira (18), com um saldo de... Momento MT|Do R7 18/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 19h06 ) twitter

O Restaurante do Trabalhador da Indústria Nutre Mais de Lucas do Rio Verde completou um ano nesta terça-feira (18), com um saldo de mais de 200 mil refeições servidas, 217 empresas e 1.200 trabalhadores cadastrados. Fruto da parceria entre a Prefeitura e o SESI-MT, o projeto tem o objetivo de oferecer alimentação saudável e de qualidade, contribuindo para a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. Para celebrar essa marca, a Prefeitura e o SESI-MT realizaram um evento especial nesta terça-feira (18), com a presença do prefeito Miguel Vaz, do superintendente do SESI em Mato Grosso, Alexandre Serafim, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Planejamento e Cidade, Welligton Souto, vereadores, colaboradores e trabalhadores locais.

