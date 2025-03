Restaurante Prato Popular celebra o Mês da Mulher com almoço especial e kits de cuidados O Restaurante Prato Popular, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc), surpreendeu... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 20h26 ) twitter

O Restaurante Prato Popular, vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc), surpreendeu as mulheres com cardápio especial no local e entrega de kits com produtos de cuidados pessoais, na manhã desta segunda-feira segunda-feira (10.3), em comemoração, ao Mês Internacional da Mulher. A iniciativa faz parte do cronograma de ações sugeridos pela primeira-dama de MT, Virginia Mendes, voluntária nas ações de Governo por meio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf).

