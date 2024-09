Resultado preliminar do edital de roteiro é divulgado pela Secel

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) publicou, nesta terça-feira (03.09), o resultado preliminar da fase de seleção do edital Cinemotion de Desenvolvimento de Roteiro. Com recursos da Lei Paulo Gustavo, a seleção pública conta com R$ 725 mil para viabilizar as etapas de desenvolvimento de roteiro de dez obras de longa-metragem.

