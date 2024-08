Resultados do Seletivo de Brigadistas: O que Você Precisa Saber

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) publicou, nesta quarta-feira (14.08), o resultado dos recursos referentes às notas do Teste de Aptidão Física (TAF) e do Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA), divulgadas no processo seletivo para a contratação de 150 brigadistas temporários.

