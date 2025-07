Momento MT |Do R7

Reta final: Obras de esgoto no bairro Bandeirantes são retomadas As obras de esgoto sanitário no bairro Bandeirantes foram retomadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Lucas do Rio Verde...

As obras de esgoto sanitário no bairro Bandeirantes foram retomadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Lucas do Rio Verde. Nessa etapa, os trabalhos se concentram na Avenida das Acácias, num perímetro de 1700 metros.

