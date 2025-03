Retomada do Programa Vereador Mirim em Rondonópolis incentiva a participação política dos jovens A Câmara Municipal de Rondonópolis retoma o Programa Vereador Mirim com o objetivo de aproximar os estudantes da política e fortalecer... Momento MT|Do R7 21/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h06 ) twitter

A Câmara Municipal de Rondonópolis retoma o Programa Vereador Mirim com o objetivo de aproximar os estudantes da política e fortalecer a relação da Casa de Leis com as escolas do município. Com inscrições abertas a jovens do 7º ao 9º ano do ensino fundamental, tanto de escolas estaduais quanto particulares, o programa oferece uma oportunidade única de aprendizado sobre o funcionamento do Legislativo e o papel do vereador. As inscrições para o programa começam em 1º de abril e as eleições para a escolha dos 21 vereadores mirins ocorrerão entre os dias 23 e 29 de abril, nas escolas. Os eleitos tomarão posse no dia 15 de maio e serão acompanhados por vereadores titulares durante o período de sua atuação. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como participar consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeito reitera compromisso com regularização fundiária e moradia popular

