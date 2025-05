Réu é condenado a 14 anos por morte de irmão em garimpo de Juína José Sebastião Nunes de Souza foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela morte do próprio irmão, João Pedro... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 18h36 ) twitter

José Sebastião Nunes de Souza foi condenado a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela morte do próprio irmão, João Pedro da Cruz. O julgamento ocorreu no dia 13 de maio, perante o Tribunal do Júri da comarca de Juína (a 735 km de Cuiabá). O Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio foi cometido por motivo torpe. Conforme a decisão, o réu não poderá recorrer em liberdade. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso, o crime aconteceu em janeiro de 1990, no Garimpo do Arroz. José Sebastião assassinou o irmão João Pedro, então com 19 anos, com um disparo de arma de fogo na testa e foragiu-se. O andamento do processo foi suspenso devido à não localização do réu (34 anos foragido), o que também resultou na interrupção do prazo prescricional. Saiba mais sobre este caso impactante e suas repercussões no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão de Cultura promove debate sobre ferramenta de dados abertos do governo federal

