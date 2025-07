Réu é condenado a 21 anos de reclusão por tentativa de feminicídio Após mais de dez horas, o Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso (399 km de Cuiabá) condenou Cristiano Campos a 21 anos de reclusão... Momento MT|Do R7 28/07/2025 - 18h59 (Atualizado em 28/07/2025 - 18h59 ) twitter

Após mais de dez horas, o Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso (399 km de Cuiabá) condenou Cristiano Campos a 21 anos de reclusão em regime fechado, por tentativa de feminicídio contra a sua ex-companheira. O promotor de Justiça Luiz Fernando Rossi Pipino atuou na acusação e sustentou a tese de tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, violência contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, além da causa de aumento de pena por conta da presença física do filho do casal no momento do crime, o que agravou a conduta do réu. O crime ocorreu no dia 7 de outubro de 2023, por volta das 17h20, na residência da vítima, localizada no Bairro Taiamã, em Sorriso. Conforme a denúncia do MPMT, o casal estava separado há aproximadamente três meses na época dos fatos e, inconformado com o fim do relacionamento, Cristiano invadiu a casa da ex-companheira armado com uma faca e desferiu golpes contra ela, atingindo-a na região do tórax e causando perfuração pulmonar. O filho menor do casal, de apenas 3 anos de idade à época dos fatos, presenciou o ataque. Conforme se apurou, Cristiano só não matou a vítima graças à intervenção da mãe dela, que conseguiu conter o agressor. E também porque o pai da vítima socorreu e transportou imediatamente a filha até a unidade médica. Saiba mais sobre este caso impactante e suas repercussões no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Materiais para reforço na aprendizagem inicial são entregues em Cuiabá

