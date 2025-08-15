Réu por matar morador de rua será julgado pelo Tribunal do Júri A Justiça atendeu pedido do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e pronunciou o advogado Luiz Eduardo de Figueiredo Rocha da Silva...

A Justiça atendeu pedido do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) e pronunciou o advogado Luiz Eduardo de Figueiredo Rocha da Silva por homicídio duplamente qualificado, ocorrido em abril deste ano, em Cuiabá. A decisão desta sexta-feira (15), proferida pela juíza Helícia Vitti Lourenço, acolheu integralmente os argumentos da 21ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá Núcleo de Defesa da Vida, que apontou premeditação e motivo torpe na execução de Ney Müller Alves Pereira, vítima em situação de rua e portadora de transtornos mentais.

