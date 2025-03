Réu que estuprou e tentou matar vítima é condenado a 22 anos de prisão O Tribunal do Júri da comarca de Lucas do Rio Verde (a 332km de Cuiabá) condenou o réu Gilberto Rodrigues dos Anjos pelos crimes de... Momento MT|Do R7 26/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h07 ) twitter

O Tribunal do Júri da comarca de Lucas do Rio Verde (a 332km de Cuiabá) condenou o réu Gilberto Rodrigues dos Anjos pelos crimes de estupro, tentativa de feminicídio e lesão corporal qualificada pela violência de gênero. A sessão de julgamento foi realizada no dia 25 de março. A pena total aplicada ao condenado foi fixada em 22 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. Ele não poderá recorrer da sentença em liberdade.De acordo com a sentença, no dia 17 de setembro de 2023, por volta das 2h da madrugada, o denunciado invadiu a residência da vítima D.C.C. e, mediante violência e grave ameaça, a obrigou a manter relação sexual não consentida. Ainda de acordo com a denúncia, para assegurar a impunidade do estupro, Gilberto tentou matar D.C.C., porém o ato não foi consumado porque a vítima entrou em luta corporal com ele. Consta também que Gilberto agrediu com socos no rosto a mãe da vítima, L.R.C., quando essa tentou socorrer sua filha.Após os gritos de socorro das duas mulheres, Gilberto fugiu do local.Chacina em Sorriso – Gilberto Rodrigues dos Anjos também responde pelos homicídios de mãe e filhas, que foram cometidos no dia 24 de novembro de 2023, na cidade de Sorriso. Após invadir a casa da família, ele matou a mãe e as três filhas, com idades entre 10 e 19 anos. Ele também irá a júri popular por esses crimes. Saiba mais sobre este caso impactante e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Novos gerentes de CRAS e CCI são oficialmente apresentados em Cuiabá

