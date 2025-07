Reunião alinha últimos pontos para finalização do Plano de Integridade da Polícia Civil de Mato Grosso O Comitê de Integridade, responsável pela Elaboração do plano de integridade da Polícia Civil de Mato Grosso, se reuniu mais uma vez...

O Comitê de Integridade, responsável pela Elaboração do plano de integridade da Polícia Civil de Mato Grosso, se reuniu mais uma vez, nesta segunda-feira (21.7), para alinhamento das ações e últimos ajustes no projeto. Na reunião, foi abordado sobre as ações definidas que já estão em andamento e também sobre os trabalhos que ainda estão em desenvolvimento, dentro dos objetivos do Plano de Integridade.

