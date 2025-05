Reunião com Comitê da arboviroses é realizada em Paço Municipal manhã desta terça feira 05.05 Na manhã da ultima terça feira dia 05 de maio estiveram na sala de reuniões do Paço Municipal, o comitê de arboviroses, (que é infecções... Momento MT|Do R7 07/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na manhã da ultima terça feira dia 05 de maio estiveram na sala de reuniões do Paço Municipal, o comitê de arboviroses, (que é infecções causadas por vírus transmitido através da picada de mosquito) vereadores, membros da fiscalização e secretários do governo municipal, para tratarem sobre a retirada de “bags”, onde uma grande parte dos mesmos fica em cima de calçadas obstruindo o passeio público, e com os acúmulos de lixos depósitos nos mesmo, se transforma em um criadouro do Aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, a chikungunia e a doença do zika vírus. Saiba mais sobre as medidas de combate às arboviroses e a importância da limpeza urbana consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Criação de rota turística Belém-Bragança vai à sanção

Sete municípios alcançam 100% de cobertura da vacina tríplice viral

Kajuru critica possibilidade de manifestações políticas em templos