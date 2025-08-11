Logo R7.com
Reunião com equipe do Programa SER Família

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou reunião com a equipe do Programa SER Família para alinhar o acompanhamento das...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou reunião com a equipe do Programa SER Família para alinhar o acompanhamento das novas famílias que passarão a receber o cartão benefício, no valor de R$ 150,00 mensais.

Saiba mais sobre como esse programa pode impactar a vida das famílias no município, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

