Reunião com equipe do Programa SER Família
A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou reunião com a equipe do Programa SER Família para alinhar o acompanhamento das...
A Secretaria Municipal de Assistência Social realizou reunião com a equipe do Programa SER Família para alinhar o acompanhamento das novas famílias que passarão a receber o cartão benefício, no valor de R$ 150,00 mensais.
